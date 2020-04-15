В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали шесть человек

Вячеслав Гладков рассказал подробности о состоянии пациентов после атаки ВСУ на регион.

Шестеро мирных жителей пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за минувшие сутки. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Глава российского региона добавил, что планирует лично посетить местную больницу для того, чтобы проверить состояние потерпевших. Согласно оценкам медиков, на текущий момент все пациенты оста.тся в стабильном положении.

За вчерашний день у нас пострадали шесть мирных жителей. Пять человек - из Шебекина. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает. Вячеслав Гладков, глава региона

В больницах Москвы находятся шесть пострадавших при обстрелах Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков