В больницах Москвы находятся шесть пострадавших при обстрелах Белгородской области

Вячеслав Гладков раскрыл состояние пациентов, раненых из-за недавней атаки ВСУ.

На территории Белгородской области пострадавших в результате обстрелов армией киевского режима отправили на лечение в Москву. В настоящее время в российской столице из региона находятся шестеро пациентов. Еще 65 раненых остаются в местных медицинских учреждениях. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в больницах Москвы и Белгородской области находятся 71 человек, из них 8 детей. Самое тяжелое состояние у мальчика из Шебекина, он до сих пор находится в реанимации. Врачи все делают, чтобы спасти его жизнь. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что по информации от главы Белгородской области, Вооруженные силы Украины с использованием беспилотника сбросили взрывное устройство на детскую площадку, находившуюся в Шебекине. В результате данной атаки пострадали пятеро детей, состояние двух из них врачи считают тяжелым.

В Белгородской области в результате атак ВСУ погибли четыре человека.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков