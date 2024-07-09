В Белгородской области в результате атак ВСУ погибли четыре человека

На территории Белгородской области за минувшие сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре местных жителя, еще 20 человек оказались ранены. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.
Очень непростыми выдались прошедшие сутки, 4 мирных жителя погибли, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения. Два в тяжелом состоянии.
Вясеслав Гладков, глава региона
Чиновник уточнил, что местными властями установлено, что после атаки армии киевского режима повреждены около 160 жилых квартир, порядка 60 частных домов, а также 140 автомобилей. Глава региона заметил, что восстановительные работы начнутся максимально быстро.
После атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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