В Белгородской области в результате атак ВСУ погибли четыре человека

Вячеслав Гладков раскрыл информацию о пострадавших и погибших.

На территории Белгородской области за минувшие сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре местных жителя, еще 20 человек оказались ранены. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

Очень непростыми выдались прошедшие сутки, 4 мирных жителя погибли, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения. Два в тяжелом состоянии. Вясеслав Гладков, глава региона

Чиновник уточнил, что местными властями установлено, что после атаки армии киевского режима повреждены около 160 жилых квартир, порядка 60 частных домов, а также 140 автомобилей. Глава региона заметил, что восстановительные работы начнутся максимально быстро.

После атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков