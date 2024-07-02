После атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей

Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вчерашней атаки на ВСУ.

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате этого инцидента пострадали девять человек. Из них госпитализация из-за ранений потребовалась семи пациентам: четырем женщинам, двум мужчинам и несовершеннолетнему. У одной из женщин медики выявили осколочное ранение шеи, у другой - баротравму, у еще двух - контузию. У одного мужчины появились закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы. Ему медицинская помощь была оказана на месте, он отказался от нахождения в больнице. У второго мужчины установлена баротравма, он был отправлен в областную клиническую больницу. Дополнительно повреждены 22 частных дома. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

Бригадами скорой четверо пострадавших женщин доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в ДОКБ. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Дополнительно повреждены 22 частных дома, в которых оказались выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Различные повреждения получили десять легковых автомобилей. Из-за прямого попадания снаряда на территорию из местных домовладения один дом разрушен полностью и восстановлению не подлежит. Еще по одному зданию будет принято решение в ближайшие дни после завершения проведения экспертизы.

Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков