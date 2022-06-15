Мужчина открыл стрельбу в летнем лагере Техаса

Подозреваемый погиб от ранений в больнице.

В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу в летнем лагере. Трагедия зафиксирована на территории местного города Данканвилль. По информации от правоохранительных органов, подозреваемый был ранен прибывшим патрулем в ходе перестрелки. Злоумышленник скончался в медицинском учреждении.

Полицейские немедленно оказали первую помощь до того, как подозреваемый был доставлен в больницу, где он был объявлен погибшим. пресс-служба полиции США

По данным СМИ, находившиеся в летнем лагере дети и воспитатели не пострадали. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента, мотивы преступника, а также путь, которым мужчина получил оружие.

Для поиска стрелков на KIA объявили план "перехват" в центре Петербурга.

Фото: www.fox4news.com

Видео: YouTube / ABC7