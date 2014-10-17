Для поиска стрелков на KIA объявили план "перехват" в центре Петербурга

Стрелявший в квартире мужчина скрылся на синей иномарке.

В среду вечером, 8 июня, в центре Петербурга объявили план "Перехват" для поиска стрелков на KIA. Об этом написали в паблике "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 17:00 в доме № 6 по 6-й Красноармейской улице. Стрелявший в квартире мужчина скрылся на синей иномарке. По данным 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, известно о двух пострадавших и двух подозреваемых. Стрельба велась из травматического оружия. На месте СОГ, скорая оказывает помощь.

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Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор / Владислав Асриян