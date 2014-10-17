Бездомного и художника арестовали за пацифистский плакат на Восстания

Мужчины на доме 32 разместили "плакат с нехорошими словами".

В среду, 8 июня, Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности бездомного Дмитрия Платона и художника Игоря Кузнецов по статье "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Мужчины на доме 32 разместили "плакат с нехорошими словами". Суд назначил наказание в виде ареста: герою в белом сроком на 10 суток (ч.8 ст.20.2), признавшему вину художнику - 5 суток (ч.2 ст.20.2).

Ранее в Петербурге экс-священнику РПЦ вменяют дискредитацию власти. Информацию о том, какую именно меру пресечения просит следствие, суд пресс-службе не предоставил.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга