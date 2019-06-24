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Троих петербуржцев арестовали за пацифистский плакат на мосту через Московский проспект
Сегодня, 18:50
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Троих петербуржцев арестовали за пацифистский плакат на мосту через Московский проспект

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На платформе YouTubе можно было увидеть эту акцию.

Ленинский суд Петербурга арестовал 10 июня на 9 суток троих горожан за организацию публичного мероприятия — размещения белого баннера с черной надписью. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Так, 27 мая в 04:30 22-летний Роман Шорохов и 18-летние Глеб Киреев и Ефим Боков повесила на перила железнодорожного моста через Московский проспект, между домами № 133 и № 135, плакат про спецоперацию. На платформе YouTubе можно было увидеть эту акцию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области уточняют, что молодые люди – безработные. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: антивоенный плакат, арест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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