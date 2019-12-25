В Петербурге экс-священнику РПЦ вменяют дискредитацию власти

Информацию о том, какую именно меру пресечения просит следствие, суд пресс-службе не предоставил.

В Петербурге фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ стал лишённый священного сана иеромонах Иоанн (в миру Дмитрий Курмояров). Церковь обращала внимание на его медийную активность еще в апреле. Об этом сообщили 8 июня в объединенной пресс-службе судов города, передает "Фонтанка".

Сегодня материалы дела поступили в Калининский суд. Информацию о том, какую именно меру пресечения просит следствие, суд пресс-службе не предоставил. Накануне бывшего священника задержали по месту жительства. По предварительным данным, основание для уголовного дела нашли в его роликах, выложенных на YouTube.

Курмоярову 54 года. По данным открытых источников, в монашество с именем Иоанн был пострижен в 2011 году. Два года назад в Новосибирской епархии его уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост о Главном храме Вооружённых сил в Подмосковье. В апреле 2022 его лишили сана указом патриарха Кирилла.

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Фото: скриншот видео YouTube-канала "Православный виртуальный приход"

