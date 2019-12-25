В Петербурге задержали троих человек из-за пацифистского плаката

Источник издания в силовых структурах высказался о них как о "язычниках".

В Петербурге полицейские задержали троих молодых людей. Их подозревают в вывешивании пацифистского баннера на улице Восстания на минувших выходных. Об этом сообщает "Фонтанка".

На уровне четвертого этажа потенциальные нарушители вывесили черно-белое полотнище с популярным нецензурным слоганом. Камеры наблюдения помогли вычислить критиков военной спецоперации. Баннер провисел несколько часов в субботу, 5 июня.

Известно, что задержали двоих мужчин и девушку. Источник издания в силовых структурах высказался о них как о "язычниках".

Ранее суд Петербурга прекратил третье дело о дискредитации российской армии. Мужчина был задержан 15 апреля.

Фото: Piter.tv

