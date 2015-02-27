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Суд Петербурга прекратил третье дело о дискредитации российской армии
Сегодня, 14:01
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Суд Петербурга прекратил третье дело о дискредитации российской армии

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Мужчина был задержан 15 апреля.

В Петербурге прекратили третье дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В протоколе указывалось, что Александр Шерченков 15 апреля вышел на улицу Ильюшина с плакатом. На нем было написано "Антивоенный пикет", "Не томатный сок". Мужчину задержали. Следствие посчитало, что своими высказываниями он подрывал авторитет и портил имидж ВС РФ.

Приморский районный суд с доводами не согласился и прекратил дело за отсутствием состава.

Ранее суд оправдал мужчину, который вышел с плакатами "Иконы МИРоточат" и "И ты Попробуй". 

Фото: Piter.tv

Теги: дискредитация, плакат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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