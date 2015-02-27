Суд Петербурга прекратил третье дело о дискредитации российской армии

Мужчина был задержан 15 апреля.

В Петербурге прекратили третье дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В протоколе указывалось, что Александр Шерченков 15 апреля вышел на улицу Ильюшина с плакатом. На нем было написано "Антивоенный пикет", "Не томатный сок". Мужчину задержали. Следствие посчитало, что своими высказываниями он подрывал авторитет и портил имидж ВС РФ.

Приморский районный суд с доводами не согласился и прекратил дело за отсутствием состава.

Ранее суд оправдал мужчину, который вышел с плакатами "Иконы МИРоточат" и "И ты Попробуй".

Фото: Piter.tv