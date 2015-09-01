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Суд Петербурга прекратил второе дело о дискредитации армии
Сегодня, 14:09
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Суд Петербурга прекратил второе дело о дискредитации армии

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Суд не нашел состава преступления.

В Петербурге прекратили еще одно дело, которое следствие завело по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Оно было заведено в отношении Вадима Дударева, который вышел 8 апреля на Исаакиевскую площадь с плакатами "Иконы МИРоточат" и "И ты Попробуй". 

Октябрьский районный суд ознакомился с плакатами и иными материалами и прекратил дело за отсутствием состава.

Еще одно аналогичное дело закрыли вчера в отношении другого фигуранта. Он цитировал Оруэла. 

Фото: Piter.tv

Теги: дискредитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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