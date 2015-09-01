Суд Петербурга прекратил второе дело о дискредитации армии

Суд не нашел состава преступления.

В Петербурге прекратили еще одно дело, которое следствие завело по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Оно было заведено в отношении Вадима Дударева, который вышел 8 апреля на Исаакиевскую площадь с плакатами "Иконы МИРоточат" и "И ты Попробуй".

Октябрьский районный суд ознакомился с плакатами и иными материалами и прекратил дело за отсутствием состава.

Еще одно аналогичное дело закрыли вчера в отношении другого фигуранта. Он цитировал Оруэла.

Фото: Piter.tv