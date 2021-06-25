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В Роспотребнадзоре напомнили о требованиях к работе летних лагерей
Сегодня, 12:27
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В Роспотребнадзоре напомнили о требованиях к работе летних лагерей

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Большинство антикоронавирусных требований было отменено.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о требованиях к работе летних лагерей. Несмотря на смягчение противоэпидемических мер, некоторые из них остаются. 

Так, например, необходимо проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств, генеральную уборку перед открытием каждой смены, установить антисептики в санузлах, обеспечить условия для гигиенической обработки рук. Работники пищеблока должны быть обследованы на на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Все места в лагере могут быть заняты. Также разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. 

Ранее глава петербургского Роспотребнадзора напомнила о признаках гепатита. 

Фото: Pixabay

Теги: летний лагерь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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