Глава петербургского Роспотребнадзора напомнила о признаках гепатита

Она напомнила родителям, что нужно обращать внимание на состояние ребенка.

Вялость, апатия и рвота — главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила основные симптомы гепатита. Напомним, что в последнее время по Европе гуляет новый вид заболевания.

Новым гепатитом болеют дети до 16 лет. Среди основных симптомов также — повышение трансаминазы. В целом нужно обращать внимание на состояние ребенка, и при проявлении симптомов обратиться к врачу. На данный момент в западных странах выявили около 170 случаев заболевания.

В конце апреля больше всего заболевших было зарегистрировано в Великобритании.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу