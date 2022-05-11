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Глава петербургского Роспотребнадзора напомнила о признаках гепатита
Сегодня, 9:25
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Глава петербургского Роспотребнадзора напомнила о признаках гепатита

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Она напомнила родителям, что нужно обращать внимание на состояние ребенка.

Вялость, апатия и рвота — главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила основные симптомы гепатита. Напомним, что в последнее время по Европе гуляет новый вид заболевания.

Новым гепатитом болеют дети до 16 лет. Среди основных симптомов также — повышение трансаминазы. В целом нужно обращать внимание на состояние ребенка, и при проявлении симптомов обратиться к врачу. На данный момент в западных странах выявили около 170 случаев заболевания.

В конце апреля больше всего заболевших было зарегистрировано в Великобритании.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу

Теги: гепатит, заболевание, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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