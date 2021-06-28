ВОЗ зафиксировала 169 случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения

Многие больные пожаловались на боль в животе, тошноту и диарею. У 50% зараженных обнаружили аденовирус.

У 169 детей в мире обнаружили гепатит неизвестного происхождения. Болезнь диагностировали у несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 16 лет. На 21 апреля положительный тест на вирус получили дети из Великобритании, Испании, Израиля, США, Ирландии, Франции, Румынии, Бельгии, Италии и других.

Больше всего заболевших сегодня в Великобритании - там недуг выявили у 114 маленьких пациентов. Один из заболевших скончался.

Отметим, что у детей наблюдался рост уровня ферментов печени. Многие больные пожаловались на боль в животе, тошноту и диарею. У 50% зараженных обнаружили аденовирус.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге разработали способ выявления скрытого гепатита B.

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