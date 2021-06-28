  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВОЗ зафиксировала 169 случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения
Сегодня, 11:16
117
mapero Добавить в Яндекс.Новости

ВОЗ зафиксировала 169 случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения

0 0

Многие больные пожаловались на боль в животе, тошноту и диарею. У 50% зараженных обнаружили аденовирус.

У 169 детей в мире обнаружили гепатит неизвестного происхождения. Болезнь диагностировали у несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 16 лет. На 21 апреля положительный тест на вирус получили дети из Великобритании, Испании, Израиля, США, Ирландии, Франции, Румынии, Бельгии, Италии и других. 

Больше всего заболевших сегодня в Великобритании - там недуг выявили у 114 маленьких пациентов. Один из заболевших скончался.

Отметим, что у детей наблюдался рост уровня ферментов печени. Многие больные пожаловались на боль в животе, тошноту и диарею. У 50% зараженных обнаружили аденовирус.

Ранее на Piter.tv:  в Петербурге разработали способ выявления скрытого гепатита B.

Фото: Pexels

Теги: вирус, воз, детские болезни, заболели дети, инфекция, новый гепатит
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии