В Петербурге разработали способ выявления скрытого гепатита B

Диагностика проводится в два этапа, что повышает чувствительность анализа.

В Петербурге нашли способ для выявления скрытого вирусного гепатита B. Разработкой занимались специалисты Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Диагностика проводится в два этапа, что повышает чувствительность анализа. В основе теста лежит полимеразная цепная реакция (ПЦР). Новый способ позволит выявлять скрытый гепатит у доноров крови, беременных и ВИЧ-инфицированных.

На сегодняшний день самым распространённым гепатотропным вирусом является вирус гепатита В.

В марте Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по профилактике COVID-19.

Фото: Piter.tv