Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по профилактике COVID-19

Из всех COVID-ограничений, обязательными останутся только усиленный режим дезинфекции помещений и использование масок.

По итогам последней недели показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6%. В этой связи, Роспотребнадзор рекомендует отменить практически все коронавирусные ограничения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Специалисты решили обновить рекомендации по коронавирусу. В новых правилах сказано, что из ранее принятых коронавирусных ограничений предлагается оставить только маски и усиленный режим дезинфекции. Норма по заполняемости общественных мест планируется отменить. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных категориях. Только 10,7% случаев отведено Москве, Подмосковье и Санкт-Петербургу. Остальные 89,3% приходятся на остальные субъекты страны.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что новые протоколы лечения COVID-19 более эффективны.

Фото: Piter.TV