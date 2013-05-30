Центр оздоровления и отдыха "Молодежный" начнет выдавать сертификаты в лагеря по записи

ЦОО "Молодежный" с 14 мая будет вести прием посетителей по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.
По всей видимости, перейти на запись решили после того, как у учреждения стали образовываться очереди из родителей за сертификатами.
В соответствии с действующими санитарными нормами и для удобства петербуржцев ЦОО "Молодежный" с 14 мая ведет прием посетителей только по предварительной записи.
говорится в сообщении.
Записаться можно по телефону "горячей линии" 405-96-56 или на сайте. Также сертификат на полную или частичную оплату путевки можно получить без предварительной записи в МФЦ.
В Петербурге на лето предусмотрено более 110 тыс. путевок в детские лагеря.
Фото: "Яндекс.Карты"
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