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Центр оздоровления и отдыха "Молодежный" начнет выдавать сертификаты в лагеря по записи
Сегодня, 16:27
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Центр оздоровления и отдыха "Молодежный" начнет выдавать сертификаты в лагеря по записи

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У здания на Зверинской собираются очереди за сертификатами.

ЦОО "Молодежный" с 14 мая будет вести прием посетителей по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

По всей видимости, перейти на запись решили после того, как у учреждения стали образовываться очереди из родителей за сертификатами.

В соответствии с действующими санитарными нормами и для удобства петербуржцев ЦОО "Молодежный" с 14 мая ведет прием посетителей только по предварительной записи. 

говорится в сообщении.

Записаться можно по телефону "горячей линии" 405-96-56 или на сайте. Также сертификат на полную или частичную оплату путевки можно получить без предварительной записи в МФЦ.

В Петербурге на лето предусмотрено более 110 тыс. путевок в детские лагеря.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: детский лагерь, предварительная запись, путевка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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