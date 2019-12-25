В Гатчинском районе открылись детские инженерные лагеря

Более 400 гатчинских школьников займутся инженерным творчеством в профориентационных лагерях.

На базе центров "Точка Роста" Гатчинского района заработали детские инженерные лагеря, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создавались в качестве структурных подразделений общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов и сейчас в рамках гатчинского проекта "СтартПрофИТ-2025", развивающего инженерно-технические компетенции, 420 гатчинских школьников в возрасте от 10 до 16 лет уже приняли участие в проекте.

Лагерные инженерные смены лишь одно из направлений проекта, но уже здесь ребята могут попробовать свои силы в инженерном дизайне и моделировании, программировании и мобильной робототехнике. Далее уже организуется взаимодействие по направлению профиля с учреждениями дополнительного образования и вузами ГИЭФПТ, СПбГЭТУ ЛЭТИ, РГПУ им.А.И.Герцена, ЛГУ им. А.С.Пушкина, с предприятиями экономического сектора, на территории которых пройдут экскурсии, профессиональные испытания и пробы, а также промышленные опыты.

Например, в "Точке Роста" в Большеколпанской СОШ уже ведется дневник инженерной смены, из которого можно узнать, как дети проходят занятия по курсам "Мультимедийная журналистика", 3Д-моделирование, по управлению беспилотными летательными аппаратами и многим другим дисциплинам.

Инженерные смены реализуются в рамках национального проекта "Образование".

Фото: "Точка Роста" МБОУ "Большеколпанская СОШ" в соцсети ВКонтакте