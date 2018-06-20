Агапитова предложила ввести вторую смену в петербургских школах

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал отменить вторую смену во всех российских школах до 2025 года.

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова предложила ввести в петербургских школах вторую смену. Это предложение она озвучила на заседании ЗакСа.

Вторую смену предлагают ввести в школах, где классы переполнены. Детей можно будет перераспределить между сменами и сделать пребывание учеников в школе более комфортным. Светлана Агапитова подчеркнула, что данный вопрос она обсуждала с родителями. И многие из них оказались не против введения второй смены.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал отменить вторую смену во всех российских школах до 2025 года.

Ранее на Piter.TV: Агапитова: "В Петербурге живет почти миллион детей".

​​​​​​​Фото: pixabay