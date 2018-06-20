Агапитова предложила ввести вторую смену в петербургских школах

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова предложила ввести в петербургских школах вторую смену. Это предложение она озвучила на заседании ЗакСа.
Вторую смену предлагают ввести в школах, где классы переполнены. Детей можно будет перераспределить между сменами и сделать пребывание учеников в школе более комфортным. Светлана Агапитова подчеркнула, что данный вопрос она обсуждала с родителями. И многие из них оказались не против введения второй смены.
В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал отменить вторую смену во всех российских школах до 2025 года.
Ранее на Piter.TV: Агапитова: "В Петербурге живет почти миллион детей".
Фото: pixabay
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Классы почти везде переполнены, и я не знаю ни одного родителя который "не против" второй смены! У меня трое детей и двое из них начальной школе, директор хочет с 1 сентября сделать вторую смену для 2 и 3 классов, это вместо того чтоб не набирать еще один первый.Итог 1 ребенок в 1ю смену, второй во вторую ( у них музыкальная и спорт школа у обоих) я не смогу быть одновременно в двух местах,у меня еще годовалый на руках. Мне надо забрать ребенка из муз школы? Где он будет в это время и чем заниматься? Кого благодарить ? Решение проблемы, за счет родителей. Почему дают разрешения на строительство и лепят дома, думая только о своей наживе.
Очень интересно! Вообще-то у меня дочка два года уже учится во вторую смену. Сейчас она в третьем классе.
А как быть детям, которые занимаются в спортшколах не один год? У них тренировки во второй половине дня. Что же, годы тренировок - и все зря? Распрощаться с тем, на что потрачено столько сил? Да и не только спортом дети занимаются после уроков. И все потому, что строительство жилья не подразумевает строительство детских садов, школ и поликлиник? Ведь это просто безумие какое-то: жилые комплексы на тысячи квартир сданы, а школ нет. Решаем проблему за счет детей...