  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Агапитова: "В Петербурге живет почти миллион детей"
Сегодня, 12:48
236
nastya960

Агапитова: "В Петербурге живет почти миллион детей"

0 0

Однако, рождаемость продолжает падать.

Детский омбудсмен Северной столицы Светлана Агапитова заявила, что в городе на Неве на сегодняшний день проживают почти 1 миллион детей. Об этом Светлана Агапитова сообщила на собрании ЗакСа Петербурга.

По официальным данным, на 1 января 2019, в городе на Неве живут 858 тысяч 369 детей. Количество детей ежегодно растет за счет миграции, однако, сама рождаемость в городе падает. То есть в Петербург приезжают на ПМЖ семьи с детьми.

Также, как отметила Агапитова, в Петербурге постепенно снижается количество малообеспеченных семей.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге падает рождаемость, а население увеличивается благодаря мигрантам.
Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: агапитова, дети, детский омбудсмен, падает рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий