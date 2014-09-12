Омбудсмен Агапитова получила 300 обращений от мобилизованных петербуржцев

Она добавила, что чаще всего бывают трудности с денежными выплатами мобилизованным.

Порядка 300 обращений на тему частичной мобилизации поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге. Об этом рассказала омбудсмен Светлана Агапитова в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Агапитова рассказала, что они помогают, где могут, или дают контакты районных администраций, номер горячей линии Минобороны, если вопрос не в их компетенции. Она добавила, что чаще всего бывают трудности с денежными выплатами - по 100 тыс. мобилизованным и по 300 тыс. - добровольцам. Деньги должны были перечислить до 20 октября, но кого-то мобилизовали позже, кто-то не успел донести все документы. Агапитова подчеркнула, что выплаты проводят районные отделы соцзащиты. Военкомат составляет списки и передает районным властям. Именно район несет ответственность.

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Фото: Piter.tv

