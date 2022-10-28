Медведь из Московского зоопарка искупался в реабилитационном бассейне

Для Диксона сделали специальный вольер.

Медведь Диксон из Московского зоопарка впервые искупался в специально сконструированном для его реабилитации вольере с бассейном. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала генеральный директор Светлана Агапитова. Она напомнила, что раненного зверя ранее эксперты нашли на полярном острове, расположенном в Красноярском крае. Уже на следующий день животное было доставлено в Москву для лечения.

Специалисты обнаружили во время обследования медведя огнестрельное ранение в левую лопатку. Это привело животное в парезу задних конечностей, сильному обезвоживанию и параличу задней части тела. В результате повреждений зверь был способен только шевелить головой и передними лапами. В общей сложности в теле медведя зафиксировано порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.

Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружен с учетом его ограниченных физических возможностей. Светлана Акулова, глава Московского зоопарка

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для ленивца.

Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова