Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для ленивца

У Ирвина и Сони 10 октября 2021 года появился на свет долгожданный малыш. Только год спустя сотрудникам зоопарка удалось установить, что это мальчик.

В Ленинградском зоопарке сотрудники определили пол годовалого малыша ленивца. Теперь петербуржцам предлагается выбрать ему имя.

У Ирвина и Сони 10 октября 2021 года появился на свет долгожданный малыш. Только год спустя сотрудникам зоопарка удалось установить, что это мальчик.

С 28 октября по 28 ноября на входе в павильон "Тропический дом", где сейчас обитают мама с детёнышем, будет стоять специальный ящик, куда можно опустить записку со своим вариантом. Главное – не забыть оставить контактные данные, ведь победитель получит билеты в зоопарк! Итоги конкурса объявят 1 декабря.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали бурого лисёнка Персея.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк