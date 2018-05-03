В Ленинградском зоопарке показали бурого лисёнка Персея

В Ленинградском зоопарке посетителям представили бурого лисёнка Персея. Маленький Персей живёт сейчас во внешнем вольере напротив детской площадки с козами.
Наш новый питомец имеет пятнистый бурый окрас, серую мордочку и бело-серый кончик на роскошном пышном хвосте. Кстати, по повадкам лисы разных мастей никак не отличаются друг от друга.
сотрудники зоопарка
Персею еще нет и года, лисёнок родился 6 апреля в зоопарке "Зооград" (Пушкиногорский район Псковской области), а некоторое время назад переехал в Петербург.
Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке у альпак Брецеля и Сушки родилась маленькая Ватрушка.
Видео: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все