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В Ленинградском зоопарке у альпак Брецеля и Сушки родилась маленькая Ватрушка

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Она родилась ещё 3 августа.

В Ленинградском зоопарке 3 августа у самца Брецеля и самки Сушки появился на свет детёныш. Позже работники зоопарка определили, что это девочка, и дали ей "аппетитное" имя – Ватрушка. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Детёнышам альпак в нашем зоопарке дают "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных "сдобными" именами превратилось в традицию.

сотрудники зоопарка

По словам специалистов, новорождённая малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали прожору по имени Жак.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк

Теги: альпаки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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