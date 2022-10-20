В Ленинградском зоопарке показали прожору по имени Жак

По словам сотрудников, ухаживающих за черепахой, Жаку около 20 лет, он очень любит креветки, мидии и рыбку.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали трапезу калимантанской черепахи по имени Жак. Видео появилось в соцсетях зоопарка.

Полюбуйтесь на то, как аппетитно трапезничает наша калимантанская черепаха по имени Жак. Он точно не оставит вас равнодушными и вдохновит на перекус. Ленинградский зоопарк

По словам сотрудников, ухаживающих за черепахой, Жаку около 20 лет, он очень любит креветки, мидии и рыбку. Помимо белковой пищи в рацион калимантанских черепах входит и растительная: Жак без ума от бананов, ест огурцы, яблоки, груши, кабачки, тыкву, перец и виноград. Вес Жака достигает почти 22 килограммов.

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк