В Ленинградском зоопарке пожарные подарили гамаки белоруким гиббонам

Пожарные рукава никогда не использовались и их списали по истечению срока годности. Из них делают гамаки и качели для животных.

В Ленинградский зоопарк волонтеры "Общества добровольных лесных пожарных" передали старые пожарные рукава. Из них сделали гамаки для семейства гиббонов, рассказали в зверинце.

В пресс-службе добавили, что "семейство белоруких гиббонов передаёт привет пожарным и очень радуется весёлой обновке в вольере". Пожарные рукава никогда не использовались и их списали по истечению срока годности. Из них делают гамаки и качели для животных.

Пожарные рукава очень прочные и выдерживают вес даже самой упитанной и активной обезьяны. Кроме того, этот материал не боится воды и долго служит.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк