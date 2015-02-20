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В Ленинградском зоопарке пожарные подарили гамаки белоруким гиббонам
Сегодня, 22:30
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В Ленинградском зоопарке пожарные подарили гамаки белоруким гиббонам

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Пожарные рукава никогда не использовались и их списали по истечению срока годности. Из них делают гамаки и качели для животных. 

В Ленинградский зоопарк волонтеры "Общества добровольных лесных пожарных" передали старые пожарные рукава. Из них сделали гамаки для семейства гиббонов, рассказали в зверинце. 

В пресс-службе добавили, что "семейство белоруких гиббонов передаёт привет пожарным и очень радуется весёлой обновке в вольере". Пожарные рукава никогда не использовались и их списали по истечению срока годности. Из них делают гамаки и качели для животных. 

Пожарные рукава очень прочные и выдерживают вес даже самой упитанной и активной обезьяны. Кроме того, этот материал не боится воды и долго служит.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: гиббоны, пожарные рукава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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