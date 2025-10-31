  1. Главная
Сегодня, 10:51
Полицейские из Одинцово задержали подозреваемого в хищении пожарных рукавов из многоквартирных домов

Выяснилось, что у мужчины уже была судимость за аналогичное преступление.

Полицейские из Одинцово задержали подозреваемого в хищении пожарных рукавов из многоквартирных домов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленник и его знакомый заходили в подъезды многоквартирных домов на бульваре Эйнштейна. Они похищали оттуда пожарные рукава и скрывались на автомобиле. Всего ими были похищены 257 пожарных рукавов.

Ущерб от действий злоумышленников составил около 1,5 млн рублей. Полиция с помощью камер видеонаблюдения установила личность одного из подозреваемых и задержала его. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

