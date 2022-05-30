В отношении задержанного составили шесть административных протоколов.

Во Владивостоке задержали дрифтера с поддельными правами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, полиция обратила внимание на видео с опасным вождением, попавшее в социальные сети. Спустя непродолжительное время инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Aqua, за рулем которой находился 23‑летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение имеет признаки подделки. Также иностранец категорически отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В отношении задержанного составили шесть административных протоколов. Также возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Мурманской области задержаны "черные риелторы", обманом завладевшие квартирами двух граждан.

Видео: УМВД России по Приморскому краю