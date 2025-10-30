В Мурманской области задержаны "черные риелторы", обманом завладевшие квартирами двух граждан

Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.

В Мурманской области полицией задержаны "черные риелторы", обманом завладевшие квартирами двух граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, четверо жителей Кольского района целенаправленно выискивали владельцев квартир, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Они втирались в доверие к потерпевшим и под предлогом обмена жилья на квартиру меньшей площади с выплатой разницы или погашения долгов убеждали их переоформить недвижимость на себя.

После совершенной сделки мошенники прекращали общение с потерпевшими. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Мурманской области