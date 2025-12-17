Обитателям Ленинградского зоопарка передали 130 пожарных рукавов

Сейчас рукава стали "уходить" быстрее, так как предметы из них предлагают все большему количеству питомцев.

Обитатели Ленинградского зоопарка получили 130 пожарных рукавов, которые превращаются в гамаки, качели, "лианы", гирлянды, головоломки и лежанки, рассказали 17 декабря в учреждении.

Сейчас рукава стали "уходить" быстрее, так как предметы из них предлагают все большему количеству питомцев. Сбор был объявлен в начале месяца.

За две недели нашим питомцам передали 130 пожарных рукавов! И они сразу пошли в дело: бурые черноголовые капуцины получили несколько гирлянд-кормушек, игрунки – полные корма-пирамидки, ягуар Ричард – бочку на резинке в чехле. Пресс-служба зоопарка

В частности, ТСЖ "Приморское" и МЧС Петербурга еще в сентябре передали свыше 100 пожарных рукавов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка