  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:41
189
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке запечатлели, как самка белорукого гиббона учит дочку лазать по деревьям

0 0

Опытная мама Габина внимательно следила за процессом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили 6 мая, что сотрудница Просветительного отдела учреждения Елизавета Филатова запечатлела уроки взросления у белоруких гиббонов. Мама Габина учила малышку Тею важному для этого вида приматов навыку – висеть на ветвях деревьев. 

Опытная мама, оставаясь рядом и внимательно следя за процессом, дала дочке возможность самой пробовать, ошибаться и снова цепляться. Свобода свободой, но родительский контроль никто не отменял.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк пригласил петербуржцев посмотреть на активных бинтуронгов. У животных много лазательных конструкций, которые подходят для игр и отдыха.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: белорукие гиббоны, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии