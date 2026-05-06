В Ленинградском зоопарке запечатлели, как самка белорукого гиббона учит дочку лазать по деревьям

Опытная мама Габина внимательно следила за процессом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили 6 мая, что сотрудница Просветительного отдела учреждения Елизавета Филатова запечатлела уроки взросления у белоруких гиббонов. Мама Габина учила малышку Тею важному для этого вида приматов навыку – висеть на ветвях деревьев.

Опытная мама, оставаясь рядом и внимательно следя за процессом, дала дочке возможность самой пробовать, ошибаться и снова цепляться. Свобода свободой, но родительский контроль никто не отменял. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк пригласил петербуржцев посмотреть на активных бинтуронгов. У животных много лазательных конструкций, которые подходят для игр и отдыха.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка