Сегодня, 16:43
Ягуару Ричарду в Ленинградском зоопарке вручили большие коробки

Ричард часто надевает картон на голову.

В Ленинградском зоопарке ягуар Ричард получил большие картонные коробки. Для обитателя игра с ними как "купание" в бассейне с шариками для ребенка: процесс доставляет море удовольствия. 

В коробки можно прыгнуть, закопаться в них или даже нарядиться. Ричард часто надевает картон на голову. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке поселилась двухцветная гигантская белка Рикки-Тикки. Длина ее тела без хвоста достигает 37 сантиметров, а хвост – 42 сантиметров. В дикой природе грызуны живут в широколиственных лесах Юго-Восточной Азии. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

