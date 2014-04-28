Ягуару Ричарду в Ленинградском зоопарке вручили большие коробки

Ричард часто надевает картон на голову.

В Ленинградском зоопарке ягуар Ричард получил большие картонные коробки. Для обитателя игра с ними как "купание" в бассейне с шариками для ребенка: процесс доставляет море удовольствия.

В коробки можно прыгнуть, закопаться в них или даже нарядиться. Ричард часто надевает картон на голову.

Ранее на Piter.TV: в зоопарке поселилась двухцветная гигантская белка Рикки-Тикки. Длина ее тела без хвоста достигает 37 сантиметров, а хвост – 42 сантиметров. В дикой природе грызуны живут в широколиственных лесах Юго-Восточной Азии.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка