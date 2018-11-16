В Петербурге падает рождаемость, а население увеличивается благодаря мигрантам

По данным на 2018 год, в Петербурге проживают 5,384 млн человек.

За прошедший 2018 год прирост населения в Петербурге составил 32 тысячи человек. Об этом было объявлено на заседании правительства Петербурга 25 марта.

По официальным данным, в Петербурге проживают 5,384 млн человек. Однако, рост показателя отмечается благодаря увеличению миграционного прироста.

Естественный прирост составил 4,5 тыс. человек, что почти на четверть ниже, чем годом ранее. Это обусловлено существенным снижением рождаемости. Валерий Москаленко, глава комитета по экономической политике и стратегическому планирования

В 2017 году прирост населения Петербурга составил 70,3 тысяч человек, из них – 64,5 тысяч – миграционный прирост.

Ранее на Piter.TV: За год в Петербурге сократилась рождаемость и выросла смертность.

Фото: pixabay.com​​​​​​​