За год в Петербурге сократилась рождаемость и выросла смертность

В 2018 году родилось 64 573 петербуржца, из жизни ушли 61 719 человек.

В 2018 году в Петербурге сократилась рождаемость и выросла смертность. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета записи актов гражданского состояния.

Так, в прошлом году на свет появились 64 573 малыша. Это значительно меньше, чем в 2017 году, когда родилось 67 137 ребенка. Чаще всего петербурженки рожали в июле (6001 ребенок), августе (5997 детей) и мае (5894 малыша). Наименее "урожайным" стал февраль, когда родились всего 4652 ребенка, и декабрь — 4935 малыша.

При этом выросла смертность. За год из жизни ушли 61 719 человек. Это на тысячу больше, чем годом ранее. Больше всего людей умерли в марте — 6211 человек, меньше всего — в сентябре, 4624 человека.

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