Девочка, пострадавшая при падении строительных лесов, сделала первые шаги

Мать пострадавшей при обрушении лесов на Дворцовой девочки рассказала о том, что у дочери появился шанс встать на ноги. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что после инцидента у школьницы зафиксировали перелом позвоночника и ушиб спинного мозга. В течение полугода пациентка прошла через реабилитацию в Сестрорецке.

Родственники подростка рассказали, что сейчас девочка тренируется на специальном роботизированном комплексе и пытается заново начать ходить при помощи экзоскелета. Петербурженке все же удалось сделать первые шаги.

Слава богу, у нас все нормально. В Сестрорецке нам назначили много новых процедур, поэтому мы ждем хороших результатов. Наши врачи – настоящие профессионалы и огромные молодцы! Они делают все от них зависящее. И обещают поставить Дианочку на ноги прокомментировала процесс восстановления мама девочки.

Напомним, что по предположению медиков, по меньшей мере девочка будет восстанавливаться три года.

Мама Дианы надеется, что ей удастся договориться с застройщиком, занимавшимся работами над аркой Главного штаба, о покупке однокомнатной квартиры для пострадавшей. Отметим, что сейчас родителям очень тяжело транспортировать неходячую девочку на пятый этаж.

Мы не знаем, чем закончатся наши переговоры с застройщиком. Надеемся, что какая-то ясность появится в ближайшее время. Компания должна дать четкий ответ до конца января этого года. Решение квартирного вопроса решит очень важную проблему добавила мама Дианы

Напомним, что петербуржцы собрали около 250 тысяч на лечение девочки, на которую упали леса.

Фото и видео: Piter.tv