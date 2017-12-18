Школьница, пострадавшая при обрушении строительных лесов на Большой Морской, находится в тяжёлом состоянии

Девушка получила травму позвоночника.

16-летняя школьница, пострадавшая от крушения строительных лесов в центре Петербурга, попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Девушка получила травму позвоночника. Из клиники имени Раухфуса ее перевели в Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера. Состояние другого пострадавшего, который в данный момент находится в Александровской больнице, медики оценивают как удовлетворительное. Третий пациент из Мариинской больницы уже выписался.

Напомним, что накануне, 21 августа, у здания Главного штаба на Большой Морской сорвало временную крышу. Причиной тому стал ветреный шторм.

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