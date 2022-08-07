  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:57
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Рязани пассажирский автобус наехал на женщину

0 0

Ей ампутировали ногу.

В Рязани пассажирский автобус наехал на женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Рязанской области.

Инцидент произошел 6 августа. 51-летней женщине автобус придавил ногу после того, как она вышла на остановке из транспорта. Ее доставили в больницу в состоянии травматологического шока. По факту ДТП  проводится проверка. Сотрудники УМВД по региону выясняют обстоятельства происшествия.

Позже стало известно, что женщине провели операцию по ампутации левой ноги. У нее также выявили множественные рваные раны правой голени. Состояние пострадавшей крайне тяжелое.

Ранее мы сообщали, что в массовом ДТП в Саратове погибли три человека.

Видео: ВКонтакте / ГЛАВНОВОСТИ

Теги: автобус, дтп, пострадавшая, рязань
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии