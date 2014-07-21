Еще четверо пострадавших госпитализированы.

В массовом ДТП в Саратове погибли три человека. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Уточняется, что инцидент зафиксирован на Большой Горной улице. Участниками смертельной аварии стали три автомобиля и грузовик. Кроме погибших также есть четверо пострадавших.

Всего пострадали семь человек. Погибли три человека. Четыре человека доставлены в первую городскую больницу. Один в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Все взрослые. пресс-служба ГИБДД по региону

По предварительной информации водитель 2003 года рождения, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, а также водитель BMW 1999 года рождения, на запрещающий сигнал светофора выехали на дорогу. Там произошло столкновение с большегрузным транспортом HINO. Грузовиком управлял водитель 1984 года рождения. Жертвами трагедии стали водитель BMW и один из пассажиров этой машины 1999 года рождения. Еще один пассажир 30-ти лет был доставлен в больницу, но скончался от полученных в ДТП травм.

В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали шесть человек.

Фото и видео: Вконтакте / ЧП Саратов / nversia.ru

