Трое пациентов госпитализированы, еще трое - отказались от больницы после медицинского обследования.

В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали шесть человек. Об этом рассказали журналистам представители региональной администрации. Инцидент зафиксирован на Карьерной улице. Медицинские сотрудники госпитализировали с места автомобильной аварии троих пострадавших. Пациенты из общественного транспорта, следовавшего по 346 маршруту, были отправлены в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.

Столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По информации скорой помощи, пострадали шесть человек, погибших нет. пресс-служба правительства

Одна из пострадавших, местная жительница 1965 года рождения сразу была отправлена в операционную комнату. Медики подозревают у нее перелом ребер. У еще двух человек фиксируются травмы различной степени тяжести. Врачи проводят обследование поступивших. В пресс-службе правительства Липецкой области уточнили, что еще трое пострадавших в результате ДТП отказались от госпитализации. По предварительным сведениям, водитель автобуса наехал на стоящий на обочине большегрузный автомобиль.

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Фото: Telegram / Город Липецк

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