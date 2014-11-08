5-летнюю девочку на самокате сбили в Пушкинском районе

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

5-летняя девочка попала под колеса автомобиля на углу Магазийной и Оранжерейной улице в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 18 часов 4 августа. Ребенок переезжал дорогу по "зебре" на самокате в присутствии родителей. За рулем "Хендэ Крета" находилась 32-летняя женщина.

В результате ДТП ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.tv