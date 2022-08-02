Подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская"

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

У станции метро "Елизаровская" в Петербурге произошла авария с участием подростка на самокате. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по видео, несколько молодых людей перемещались на двухколёсном транспорте по тротуару. Один из них вылетел на проезжую часть и столкнулся там с проезжающим автомобилем. Водитель и пассажир незамедлительно вышли из машны.

В результате ДТП самокатчик не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали.

Видео: Piter.TV