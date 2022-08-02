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Подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская"

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По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

У станции метро "Елизаровская" в Петербурге произошла авария с участием подростка на самокате. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по видео, несколько молодых людей перемещались на двухколёсном транспорте по тротуару. Один из них вылетел на проезжую часть и столкнулся там с проезжающим автомобилем. Водитель и пассажир незамедлительно вышли из машны.

В результате ДТП самокатчик не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, подросток, самокат, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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