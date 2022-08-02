Пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали

С огнем боролись 58 человек.

Спасатели локализовали возгорание на строящемся судне на заводе "Адмиралтейские верфи". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

От угрозы удалось избавиться в 13:30. Напомним, пожар произошел в 12-м часу по адресу набережная реки Фонтанки, 203, литера З. В огне, по предварительным данным, оказался траулер "Механик Маслак".

Сведения о пострадавших не поступала.

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