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Пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали

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С огнем боролись 58 человек.

Спасатели локализовали возгорание на строящемся судне на заводе "Адмиралтейские верфи". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

От угрозы удалось избавиться в 13:30. Напомним, пожар произошел в 12-м часу по адресу набережная реки Фонтанки, 203, литера З. В огне, по предварительным данным, оказался траулер "Механик Маслак". 

Сведения о пострадавших не поступала.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олег Носов

Теги: адмиралтейские верфи, локализация, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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