На "Адмиралтейских верфях" произошел пожар на судне

Днем 2 августа на территории судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" произошел пожар. В огне оказалось строящееся рыболовное судно "Механик Маслах".
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на набережной реки Фонтанки, 203, литера З, поступило в 11:24. Сейчас на месте работают спасатели. Площадь возгорания устанавливается.
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