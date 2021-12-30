На "Адмиралтейских верфях" произошел пожар на судне

Рыболовецкий траулер оказался в огне.

Днем 2 августа на территории судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" произошел пожар. В огне оказалось строящееся рыболовное судно "Механик Маслах".

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на набережной реки Фонтанки, 203, литера З, поступило в 11:24. Сейчас на месте работают спасатели. Площадь возгорания устанавливается.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб