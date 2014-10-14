Петербурженке, которую облили кислотой на набережной Грибоедова, ампутировали ухо

Парень пострадавшей заявил, что суд должен избрать самое серьезное наказание для злоумышленника.

Облитая кислотой 16-летняя школьница находится в больнице в коме. Ей ампутировали ухо. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на молодого человека девушки, которому тоже досталось от злоумышленника.

По словам 18-летнего юноши, кислота серьезно повредила лицо его подруге. Девушка останется в живых, но вернуть былую красоту ей будет сложно. Молодой человек добавил, что подруга потеряла роговицу глаза. Ее ввели в кому.

Пострадавший надеется, что суд изберет для обидчика суровое наказание, а не 4-5 лет тюрьмы. Он считает, что злоумышленник "испоганил жизнь" его любимой.

Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший.

Ранее на Piter.tv сообщили, что подозреваемого в нападении на пару на набережной канала Грибоедова заключили под стражу до 8 января.

Фото: Piter.tv