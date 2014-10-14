  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженке, которую облили кислотой на набережной Грибоедова, ампутировали ухо
Сегодня, 15:39
137
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженке, которую облили кислотой на набережной Грибоедова, ампутировали ухо

0 0

Парень пострадавшей заявил, что суд должен избрать самое серьезное наказание для злоумышленника.

Облитая кислотой 16-летняя школьница находится в больнице в коме. Ей ампутировали ухо. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на молодого человека девушки, которому тоже досталось от злоумышленника. 

По словам 18-летнего юноши, кислота серьезно повредила лицо его подруге. Девушка останется в живых, но вернуть былую красоту ей будет сложно. Молодой человек добавил, что подруга потеряла роговицу глаза.  Ее ввели в кому. 

Пострадавший надеется, что суд изберет для обидчика суровое наказание, а не 4-5 лет тюрьмы. Он считает, что злоумышленник "испоганил жизнь" его любимой. 

Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что подозреваемого в нападении на пару на набережной канала Грибоедова заключили под стражу до 8 января.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: ампутировали ухо, канал грибоедова, напал, облил кислотой, пострадавшая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии