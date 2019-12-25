Подозреваемого в нападении на пару на набережной канала Грибоедова заключили под стражу до 8 января

Молодого человека, который мог облить пару кислотой на набережной канала Грибоедова, заключили под стражу до 8 января 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в воскресенье, 12 декабря.
Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший.
Сейчас пациенты проходят лечение в стационаре. Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое. Несовершеннолетняя петербурженка получила ожог 11% тела. Ее друг находится в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемый признался, что выплеснул кислоту, чтобы отомстить любимой за "измену". Свою вину он признал.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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