Подозреваемого в нападении на пару на набережной канала Грибоедова заключили под стражу до 8 января

По версии следователей, молодой человек вылил кислоту на влюбленных, чтобы отомстить за расставание.

Молодого человека, который мог облить пару кислотой на набережной канала Грибоедова, заключили под стражу до 8 января 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в воскресенье, 12 декабря.

Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший.

Сейчас пациенты проходят лечение в стационаре. Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое. Несовершеннолетняя петербурженка получила ожог 11% тела. Ее друг находится в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемый признался, что выплеснул кислоту, чтобы отомстить любимой за "измену". Свою вину он признал.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга