С начала 2023 года в Петербурге появились на свет более 23 тыс. детей

Динамику можно объяснить демографическим провалом 1990-х.

Более 23 тыс. детей родились в Петербурге с начала текущего года. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.

Чиновник отметил, что количество появившихся на свет меньше на 1,5 тыс., чем в 2022-м. Динамику можно объяснить демографическим провалом 1990-х. Кроме того, женщины стали рожать реже.

По словам Зырянова, смертность населения сокращается: за первое полугодие 2023 года не стало 29,5 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: Смольный прогнозирует снижение рождаемости в Петербурге.

Фото: Piter.TV