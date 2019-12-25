Смольный назвал причины низкой рождаемости в Петербурге

В 2000 году 25% женщин от общего населения рожали первого ребёнка в возрасте 30 лет и старше, а к 2020 году этот показатель возрос до 62,3%.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) Петербурга сформировал прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. Про данным ведомства, рождаемость в Северной столице продолжит снижаться.

Судя по содержанию документа, прирост населения города с 2010 по 2021 гг был стабильным за счёт миграции, превышающей естественную убыль населения. В 2000 году 25% женщин от общего населения рожали первого ребёнка в возрасте 30 лет и старше, а к 2020 году этот показатель возрос до 62,3%.

Также в Смольном объяснили низкий показатель рождаемости увеличением среднего возраста вступления в первый брак. У мужчин и женщин этот показатель составляет 25–34 года, в группе 18–24 года наблюдается снижение.

Ранее мы сообщили о том, что рождаемость в Ленобласти намерены повысить на 8%.

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