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Рождаемость в Ленобласти намерены повысить на 8%
Сегодня, 9:57
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Рождаемость в Ленобласти намерены повысить на 8%

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Кроме того, в регионе подписана программа по повышению показателя.

К 2025 году показатель рождаемости в Ленинградской области должен увеличится на 8% по сравнении с цифрами за 2022-ой. Такое поручение правительству региона передал губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, в регионе подписана программа по повышению рождаемости: ответственен за неё будет вице-губернатор Дмитрий Ялов.

Отметим, что проблемы демографии обсуждают и в Смольном.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть попала в топ регионов с самой низкой рождаемостью.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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