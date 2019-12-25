Рождаемость в Ленобласти намерены повысить на 8%

Кроме того, в регионе подписана программа по повышению показателя.

К 2025 году показатель рождаемости в Ленинградской области должен увеличится на 8% по сравнении с цифрами за 2022-ой. Такое поручение правительству региона передал губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, в регионе подписана программа по повышению рождаемости: ответственен за неё будет вице-губернатор Дмитрий Ялов.

Отметим, что проблемы демографии обсуждают и в Смольном.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть попала в топ регионов с самой низкой рождаемостью.

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